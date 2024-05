Albuquerque adverte para o “perigo” de um governo ‘geringonça’ na Madeira

Além do desejo de ser reeleito presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque espera que para tal não seja necessário depender de um governo tipo ‘geringonça’ para se manter na Quinta Vigia.

O líder regional foi esta manhã confrontado com o hipotético cenário de uma geringonça na composição do futuro governo da Madeira e a resposta foi esclarecedora: “Esse é o perigo. É bom que os madeirenses pensem nisso”, afirmou em jeito de apelo.

Rejeitou tecer mais comentários sobre o hipotético cenário, dizendo “não consigo controlar o voto dos madeirenses”.

Já sobre a ameaça do líder do Chega, André Ventura, que admitiu avançar com acção criminal contra Miguel Albuquerque a exemplo do que fez com Marcelo Rebelo de Sousa por alegada “traição à pátria”, o presidente do Governo Regional classifica de “show off” as declarações de Ventura.

Para Albuquerque tudo não passa de “frenesim mediático, onde tudo é corrupto, tudo é traição à pátria” naquilo que também classifica de “política incendiária deste tipo de partidos”.