Albuquerque apela ao consumo da ‘marca Madeira’

Depois das críticas do presidente da Junta aos empresários da poncha que optam pelo limão importado em vez do regional, o presidente do Governo Regional apelou no placo da ‘Festa do Limão’ ao consumo dos produtos marca Madeira.

Entretanto aos jornalistas, Miguel Albuquerque reforçou a mensagem. “Os produtos da Madeira têm de ser valorizados, sobretudo pelo consumidor”. Admitiu que da parte do Governo haverá esse “trabalho de valorização dos produtos da Madeira junto dos consumidores” por entender que esse é “um trabalho essencial”.

De resto, assegurou que “o sector primário na Madeira continua a crescer. Houve um aumento da produção”, justificou.

Deixou a promessa de “continuar a apoiar os produtores e introduzir novas espécies”, declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na freguesia da Ilha, por ocasião da 22ª edição da Exposição Regional do Limão.

Antes, quando fez a curta intervenção no palco, Albuquerque começou por registar a forma “simpática e carinhosa” como sempre diz ser recebido na freguesia da Ilha, embora entre os aplausos houve também quem o assobiasse e até o apupasse.

Tempo ainda para enaltecer a “muito dinâmica” Casa do Povo, entidade organizadora do evento e manifestar o desejo de voltar como presidente do Governo em 2025. “Espero para o ano estar aqui convosco para continuar esta jornada de desenvolvimento da Madeira”, disse.