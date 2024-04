Benfica em busca do 30.º jogo sem perder em casa

O Benfica procura na quinta-feira somar face aos franceses do Marselha o 30.º jogo sem perder em outros tantos jogos disputados em casa na Liga Europa em futebol, em embate da primeira mão dos quartos de final.

Depois de se despedir da Taça UEFA com dois desaires na Luz, em 2008/09, face a Galatasaray (0-2) e Metalist Kharkiv (0-1), os 'encarnados' somam 22 vitórias e sete empates nos 29 jogos disputados no seu reduto na segunda competição europeia.

Em mais de 15 anos, o Benfica foi anfitrião de Liverpool, Arsenal, Tottenham, Juventus, Paris-Saint Germain, Bayer Leverkusen, Everton, Newcastle, Estugarda, Eintracht Frankfurt, Hertha Berlim, PSV Eindhoven, Rangers ou do próprio Marselha, e segue invicto na Luz.

Os ingleses do Tottenham, em 2013/14, e os escoceses do Rangers, em 2020/21, foram os que estiveram mais perto de vencer, mas, nas duas ocasiões, o Benfica conseguiu resgatar a igualdade nos descontos.

Em 2013/14, e depois de uma categórica vitória no 'mítico' White Hart Lane por 3-1, com um tento de Rodrigo e um inusitado 'bis' de Luisão, o Benfica adiantou-se na Luz aos 34 minutos, com um tento do central argentino Garay.

A passagem aos quartos de final parecia garantida, mas, num ápice, o belga Nacer Chadli logrou um 'bis' (78 e 79 minutos), colocou os 'spurs' na frente do jogo e relançou a eliminatória, que só ficou sentenciada com um penálti de Lima, aos 90+5. Foi, então, o 17.º jogo sem perder em casa do Benfica na prova.

Sete épocas volvidas, os 'encarnados' estiveram numa situação ainda mais delicada para segurar a invencibilidade, desta vez na receção ao Rangers, em embate da terceira jornada da fase de grupos da edição 2020/21.

O Benfica começou da melhor forma, com um autogolo de Golson -- o mesmo que marcou na própria baliza na presente temporada -, aos dois minutos, mas tudo se complicou com o vermelho direto mostrado ao argentino Otamendi, aos 19.

Contra 10, os escoceses chegaram a 1-3, através de um autogolo de Diogo Gonçalves (24 minutos) e tentos de Kamara (25) e Morelos (51), ameaçando negar às 'águias' o 25.º encontro consecutivo sem perder em casa na Liga Europa.

A formação de Jorge Jesus acabou, no entanto, por chegar à igualdade, com Rafa a reduzir para 2-3, aos 77 minutos, assistido pelo uruguaio Darwin Núñez, que, isolado pelo alemão Waldschmidt, faria o 3-3, já aos 90+1, numa Luz sem público.

Além de Tottenham e Rangers, em dose dupla, face ao 2-2 nos 'oitavos' da presente temporada, também lograram igualdades o Marselha (1-1, em 2009/10), que volta agora, o Galatasaray (0-0, em 2018/19), o Shakhtar Donetsk (3-3, em 2019/20) e o Arsenal, que empatou 1-1 em 2020/21, mas, culpa da covid-19, em Roma.

O Benfica cedeu sete igualdades, mas venceu 75,9% dos jogos, num total de 22, com destaque para o 2-1 ao Liverpool, com 'bis' de Cardozo, nos 'quartos' de 2009/10, e o 2-1 à Juventus, com tentos de Garay e Lima, nas 'meias' de 2013/14.

Para a história também ficou o 4-2 ao Eintracht Frankfurt, com 'hat-trick' do 'miúdo' João Félix, nos 'quartos' de 2018/19, e, especialmente, o 3-1 ao Fenerbahçe, com um golo do argentino Gaitán e dois do paraguaio Cardozo, após desaire fora por 1-0, que valeu o acesso à final de 2012/13.

Nas contas dos 29 jogos de invencibilidade está incluído o único embate em pré-eliminatórias, que foi o primeiro de sempre do Benfica na Liga Europa, na primeira mão do 'play-off' de 2009/10.

Em 20 de agosto de 2009, os 'encarnados' golearam os ucranianos do Vorskla Poltava por 4-0, num embate em que o golo inaugural foi apontado aos 31 minutos pelo argentino Ángel Di María, que, 14 épocas depois, volta a estar no plantel do Benfica.

O encontro entre o Benfica e o Marselha, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa em futebol, realiza-se na quinta-feira, pelas 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.

- Os 29 jogos em casa do Benfica na Liga Europa:Data Fase Adversário Resultado (marcadores do Benfica)Época 2023/2407/03/24 OF1 Rangers, Esc E 2-2 (Di María gp, Goldson pb)15/02/24 POOF1 Toulouse, Fra V 2-1 (Di María 2gp)Época 2020/2118/02/21 16A1 Arsenal, Ing (x) E 1-1 (Pizzi)03/12/20 FG5 Lech Poznan, Pol V 4-0 (Vertonghen, Darwin Núñez, Pizzi, Weigl)05/11/20 FG3 Rangers, Esc E 3-3 (Goldson pb, Rafa, Darwin Núñez)29/10/20 FG2 Standard Liège, Bel V 3-0 (Pizzi 2, 1 gp, Waldschmidt gp)Época 2019/2027/02/20 16A2 Shakhtar Donetsk, Ucr E 3-3 (Pizzi, Rúben Dias, Rafa)ÉPOCA 2018/1911/04/19 QF1 Eintracht Frankfurt, Ale V 4-2 (João Félix 3, 1gp, Rúben Dias 50)14/03/19 OF2 Dinamo Zagreb, Cro V 3-0 ap (Jonas, Ferro, Grimaldo)21/02/19 16A2 Galatasaray, Tur E 0-0ÉPOCA 2013/1424/04/14 MF1 Juventus, Ita V 2-1 (Garay, Lima)10/04/14 QF2 AZ Alkmaar, Hol V 2-0 (Rodrigo 2)20/03/14 OF2 Tottenham, Ing E 2-2 (Garay, Lima gp)27/02/14 16A2 PAOK Salónica, Gre V 3-0 (Gaitán, Lima gp, Markovic)ÉPOCA 2012/1302/05/13 MF2 Fenerbahçe, Tur V 3-1 (Gaitán, Cardozo 2)04/04/13 QF1 Newcastle, Ing V 3-1 (Rodrigo, Lima, Cardozo gp)07/03/13 OF1 Bordéus, Fra V 1-0 (Cédric Carrasso pb)21/02/13 16A2 Bayer Leverkusen, Ale V 2-1 (Ola John, Matic)ÉPOCA 2010/1128/04/11 MF1 Sporting de Braga, Por V 2-1 (Jardel, Cardozo)07/04/11 QF1 PSV Eindhoven, Hol V 4-1 (Aimar, Salvio 2, Saviola)10/03/11 OF1 Paris Saint-Germain, Fra V 2-1 (Maxi Pereira, Franco Jara)17/02/11 16A1 Estugarda, Ale V 2-1 (Cardozo, Franco Jara)Época 2009/1001/04/10 QF1 Liverpool, Ing V 2-1 (Cardozo 2gp)11/03/10 OF1 Marselha, Fra E 1-1 (Maxi Pereira)23/02/10 16A2 Hertha Berlim, Ale V 4-0 (Aimar, Cardozo 2, Javi Garcia)17/12/09 FG6 AEK Atenas, Gre V 2-1 (Di María 2)22/10/09 FG3 Everton, Ing V 5-0 (Saviola 2, Cardozo 2, Luisão)17/09/09 FG1 BATE Borisov, Bie V 2-0 (Nuno Gomes, Cardozo)20/08/09 PO1 Vorskla Poltava, Ucr V 4-0 (Di María, Cardozo, Saviola, Weldon) (x) - Jogo disputado em Roma devido à pandemia da covid-19.Balanço: J V E D GOLOS LE (casa) 29 22 7 0 73-25