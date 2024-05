Constrangimentos no Areeiro reflectem o “sucesso turístico”

O Governo Regional quer adoptar medidas no sentido de disciplinar e reorganizar o estacionamento no Pico do Areeiro, mas alega que só ainda não o fez por se encontrar em situação de gestão. Foi esta a justificação dada por Miguel Albuquerque ao ser confrontado com a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 14 de Maio, e na qual o presidente da Mesa de Animação Turística defende que o estacionamento irregular na serra tem de ser punido e propõe restrições no acesso automóvel a partir do portão Norte do Parque Ecológico do Funchal para acabar com o ‘calvário’ no trânsito.

“Vamos disciplinar. Estamos a tomar medidas no sentido de reorganizar os espaços com parques de estacionamento, mas obviamente neste momento temos algumas dificuldades por que o governo está em gestão”, alegou.

Para o presidente do Governo Regional o caos recorrente na estrada ‘mais alta’ da ilha integra o rol de ‘problemas bons’ que a Madeira tem vindo a enfrentar no pós-pandemia.

“É um constrangimento que deriva do nosso sucesso turístico. Por que se nós não tivéssemos turismo não havia constrangimentos. O que havia era carência”, respondeu.