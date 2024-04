Câmara de Lobos atribui 196 mil euros a 20 associações desportivas do concelho

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos celebra amanhã a assinatura de 20 protocolos de atribuição de apoio financeiro às associações e clubes desportivos do concelho, num investimento global na ordem dos 196 mil euros.

Esta medida reforça o compromisso da autarquia em promover e fomentar o desporto no Concelho, reconhecendo o papel vital que as associações e clubes desportivos desempenham na comunidade. Os valores a serem atribuídos a cada instituição foram calculados com base no número de atletas federados, garantindo uma distribuição proporcional dos apoios entre as associações.

Este ano os apoios não se limitam apenas a suporte financeiro para actividades regulares, mas também para eventos desportivos pontuais, como torneios, o Rali Municípios de Câmara de Lobos e Funchal e o Rali Vinho Madeira.

O objetcivo é assegurar que as associações e clubes desportivos continuem a receber da parte da Câmara Municipal o apoio necessário, tanto financeiro como logístico, para que a sua função social e formativa não seja comprometida, sempre com base numa política criteriosa, com critérios rigorosos de controlo e discricionariedade, visando garantir a equidade na distribuição dos recursos disponíveis Leonel Silva, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos

As modalidades desportivas apoiadas são aquelas abertas a toda a população e que contribuem significativamente para o envolvimento desportivo da comunidade, bem como aquelas com participação em competições regionais alinhadas com o plano educacional de formação dos jovens e que possuem escalões de formação considerados de interesse público pela Câmara Municipal.

Além disso, a autarquia tem planos para apresentar uma proposta complementar em breve, visando apoiar a participação de atletas dos escalões de formação, com menos de 18 anos, em competições nacionais, individuais e colectivas. Esta proposta visa preencher uma lacuna existente no regulamento atualmente em vigor, que prevê apenas apoio para competições regionais.

A autarquia de Câmara de Lobos continua empenhada em apoiar o fortalecimento e desenvolvimento do desporto local, reconhecendo o seu valor como agente de inclusão social, saúde e desenvolvimento comunitário. Leonel Silva, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos

A cerimónia da assinatura dos protocolos decorrerá amanhã, pelas 15 horas, no Salão Nobre da autarquia.