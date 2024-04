Biblioteca de Câmara de Lobos com hora do conto para bebés este sábado

A Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos promove, este sábado, dia 6 de Abril, uma nova edição do projecto 'Mimar com Histórias'. Trata-se de uma 'Hora do Conto' dedicada a bebés entre os 0 e os 36 meses, pelas 11 horas.

"Uma iniciativa que tem como intuito proporcionar momentos de convívio literário em família, promovendo hábitos de leitura para bebés dos 0 aos 36 meses", indica nota enviada à imprensa.

Os interessados podem usufruir desta actividade de forma gratuita, descobrindo como "as histórias e os livros são para todas as faixas etárias".