Ribeira Brava apoia associações e IPSS no valor de 262 mil euros

O autarca Ricardo Nascimento assinou, na segunda-feira, os protocolos de colaboração com 12 associações culturais e desportivas do concelho da Ribeira Brava e 3 IPSS, no valor total de 262 mil euros.

A Câmara da Ribeira Brava considera que é um investimento importante para o desenvolvimento de atividades em prol dos ribeira-bravenses na área social, cultural e desportiva, "que muito contribuem para o bem-estar da população, sendo ainda um reconhecimento pelo trabalho realizado no seio da comunidade".

Segundo Ricardo Nascimento, esta parceria “faz todo o sentido”, atendendo ao trabalho contínuo e imprescindível que estas entidades prestam à sociedade local.

É um trabalho feito em prol da saúde. No caso social, tem permitido às pessoas melhores condições de vida. No caso cultural, está bem patente a transmissão de valores e da nossa cultura aos mais novos, com destaque para a intergeracionalidade entre as várias faixas etárias que fazem reavivar antigas tradições. Ricardo Nascimento

O edil destaca a cultura musical que tem sido patente nos bandolins, na banda municipal e nas Casas do Povo, através de animações e ensinamentos musicais. O mesmo acontece na área desportiva, com ofertas diversificadas para todas as idades. “Isto permite uma melhoria do nosso concelho e promove saúde e bem-estar a quem cá vive”, refere o presidente da Câmara, salientando que esta junção de esforços permite “um concelho mais vivo, mais ativo e mais próximo das pessoas”.

Associações:

· ADNM – Associação Diáspora no Mundo – 2.051,22€

· Associação Cultural e Desportiva de São João – 32.349,84€

· Associação Desportiva da Serra de Água – 6.678,53€

· Associação Desportiva de Campanário – 35.020,24€

· Banda Municipal da Ribeira Brava – 13.778,73€

· Casa do Povo de Campanário – 16.144,06€

· Casa do Povo da Ribeira Brava – 14.409,47€

· Casa do Povo da Serra de Água – 12.696,16€

· Casa do Povo da Tabua – 7.442,60€

· Clube Desportivo da Ribeira Brava – 42.448,15€

· Clube Judo Brava – 5.806,22€

· Somos Lugar da Serra – 174,78€

IPSS:

· Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava – 31.135,12 €

· Centro Social e Paroquial de São Bento – 28.043,42 €

· Centro Social Paroquial Santíssima Trindade – 14.321,46 €