Até ao momento, e de acordo com as câmaras da ViaLitoral, não há registo de congestionamentos ou acidentes nas estradas da Madeira.

Nos últimos dias, o trânsito encontra-se a fluir sem complicações devido às férias da Páscoa. O que significa que, esta terça-feira, as zonas de entrada e saída da Via Rápida voltam a não apresentar as habituais filas e demoras.

No centro do Funchal, os automobilistas devem ter especial atenção à Avenida do Mar e à Rua Visconde Anadia, onde se verifica um grande número de veículos a circular, sem no entanto haver registo de incidentes.