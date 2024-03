Condutor que embateu em carro estacionado foi identificado

O condutor do automóvel que na última semana embateu num carro estacionado no Caminho da Ponte, atrás do Centro de Saúde de Santo António, colocando-se em fuga, já foi identificado.

Segundo a proprietária, as partilhas que foram feitas nas redes sociais permitiram chegar até o mesmo, motivo pelo qual agradece a todos os que a ajudaram a resolver este caso.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a viatura sofreu danos materiais avultados pois, “com a pancada, o carro caiu no passeio e bateu na parede”.