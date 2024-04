Migrações, pedofilia e eleições russas em debate no Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu (PE) vai dar esta semana em Estrasburgo (França), a última 'luz verde' às regras de migrações e asilo, para combater a pedofilia em plataformas digitais e debater as eleições presidenciais russas.

Os eurodeputados vão na próxima quarta-feira as alterações às regras em matéria migração e asilo da União Europeia (UE), que propõem "responsabilidade partilhada" entre os 27 países do bloco, uma resposta "mais eficaz" e "respeito pelos direitos fundamentais" de quaisquer cidadãos de países exteriores à União.

Também na quarta-feira, o PE vai votar pela última vez as regras para obrigar as plataformas digitais, nomeadamente as redes sociais, a reforçarem os mecanismos para prevenir e combater a pedofilia e distribuição de pornografia infantil.

O 'carimbo' dos eurodeputados vai permitir a extensão das regras de proteção até 03 de abril de 2026.

As "eleições antidemocráticas" na Rússia, como descreveu o Parlamento Europeu, também vão ser alvo de discussão na quarta-feira, assim como a ocupação há mais de dois anos, de partes do território da Ucrânia.

O Rei Philippe da Bélgica vai dirigir-se aos eurodeputados ao final da manhã de quarta-feira e está ainda previsto um debate sobre quebras do estado de direito pela Hungria e pela Eslováquia.

A degradação da democracia na Hungria vai ser alvo de debate pelos eurodeputados, nomeadamente as implicações que as ameaças do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, têm na aprovação do orçamento comunitário.

O debate sobre "alegados ataques ao estado de direito e liberdade de imprensa" na Eslováquia terá lugar na quinta-feira.

Nesse dia está também previsto uma discussão sobre a reforma dos mercados da energia e eletricidade na UE para "proteger os consumidores de choques súbitos nos preços".