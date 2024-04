JPP diz que Albuquerque irá receber carta do utente que espera há mais de 20 anos por cirurgia

O JPP diz não quer "saber dos estados de alma e crenças do presidente do Governo Regional", pois "a um governante exigem-se decisões com base em factos, não em crenças. Isto a propósito de um utente que espera há vinte anos por uma cirurgia".

Albuquerque desmente denúncia do JPP Presidente do Governo não acredita que haja utente há 20 anos a aguardar cirurgia

"A propósito das declarações de Miguel Albuquerque, reagindo à reportagem do JPP onde abordava o caso de um utente que espera há 20 anos por uma cirurgia não urgente, referindo que não acreditava que “haja alguém à espera esse tempo”, o JPP reitera o que já havia referido, informando ainda que Albuquerque irá receber, a seu tempo, o pedido dos direitos constitucionais à saúde por parte desse utente. De igual modo, tanto o secretário da Saúde, como a Provedoria de Justiça serão informados desse caso de desrespeito pelos direitos à saúde, bem demonstrativo da situação de falta de eficiência da gestão da saúde. Mas também é verdade que temos, em breve, mais casos na área da ortopedia para fazer chegar a Albuquerque, que ao que parece, quando precisa de afinar a “máquina”, desloca-se a Lisboa", afirma através de um comunicado.

E acrescenta: "O JPP entende que Miguel Albuquerque anda alheado da realidade da maioria dos Madeirenses e Porto-Santenses que se confrontam todos os dias com a dificuldade no acesso aos cuidados de Saúde, com uma lista com mais de 92 mil atos médicos em espera, dos quais constam 37 mil utentes em lista de espera para consultas de especialidade. O JPP lembra ainda os mais de 70 mil madeirenses em risco de pobreza, para concluir que ignorar estas realidades é viver numa “bolha de realidade virtual” que não encontra fundamento no penoso dia-a-dia de uma significativa parcela dos que vivem nesta Região".

Élvio Sousa espera que "a situação deste utente seja resolvida, acabando com o sofrimento deste cidadão, mesmo que não tenha o telefone “para assuntos da Saúde”, instando o secretário regional da Saúde a fazer uso do seu telefone para lhe ligar, apresentando-lhe a resolução imediata do seu problema de saúde".

"É afinal para isso que é pago pelos contribuintes", conclui o comunicado.