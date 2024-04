JPP ultima programa eleitoral que será apresentado em breve

"O JPP está neste momento a actualizar o seu Programa de Governo que será apresentado em breve, com um conjunto de prioridades para a Madeira e para o Porto Santo", garante Élvio Sousa.

Julgamos ser este um momento decisivo, pois o JPP como movimento político nascido na Madeira é neste momento a solução de Governo. Temos experiência de governança, temos quadros, temos propostas, temos soluções para melhorar a vida das famílias e das empresas. Além do mais com um programa reformista nas áreas da Saúde, Agricultura, Economia, Habitação, Ambiente, Transportes e Custo de Vida, o JPP é o único projecto político madeirense sem donos a comandar a partir de Lisboa, e por isso é independente dos interesses centralistas. Élvio Sousa

E diz sentir que alguns adversários já estão com medo de partidos a que chamam de “pequenos”, mas que "na verdade, e com apenas três deputados, lideram durante quatro anos a fiscalização e a oposição no Parlamento regional".