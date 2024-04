Museu de Arte Sacra do Funchal acolhe conversa sobre 'O Padre Valente da Boaventura'

O Museu de Arte Sacra do Funchal acolhe, sexta-feira, 12 de Abril, pelas 17h30, na capela de São Luís de Tolosa, uma conversa sobre a obra 'O Padre Valente da Boaventura', da autoria dos irmãos José Manuel Vieira e Aires dos Passos Vieira, que foi lançada em 2019 na Boaventura, a terra da sua naturalidade.

"O Padre Antonino César de Gouveia Valente (1884-1947) nasceu em São Martinho e foi ordenado sacerdote em 1907 por D. Manuel Agostinho Barreto, na capela do Paço Episcopal do Funchal, actual Museu de Arte Sacra, no preciso local onde decorrerá este evento, dinamizado por José Manuel Vieira, um admirador da vida e obra desta figura do clero madeirense", refere o museu.

E acrescenta: "Este eclesiástico foi colocado na paróquia da Boaventura em 1920, onde permaneceu até à sua morte, sendo, ainda, recordado com saudade, tendo deixado para a posteridade um importante legado, que esta obra pretende divulgar".

Este evento é de entrada livre.