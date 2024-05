Rui Alves anunciou a intenção de se recandidatar à liderança do Nacional, nas eleições agendadas para o próximo dia 17 de Junho.

Uma revelação feita esta tarde, à margem da recepção da equipa de futebol na Quinta Vigia, pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na sequência da subida à I Liga.

O histórico presidente alvinegro admitiu que esta alteração de planos (tinha dito anteriormente que não se recandidatava) tem a ver com aquilo que intitula de “mudança de paradigma” no âmbito dos apoios ao futebol profissional, prometida por Miguel Albuquerque, caso venha a ser eleito. E também porque, assinala, “não se vislumbra candidatos e o clube não pode ficar no vazio”, sublinhando: “em nome do amor que os sócios me têm, vou-me recandidatar”.

De resto, Rui Alves realçou que as suas críticas aos apoios ao futebol por parte do Governo Regional foi uma forma de “despertar o poder político para uma realidade que não se pode fugir, a importância do futebol profissional no quadro do edifício autonómico”, bem como para o facto do “quadro actual de financiamento tornar impossível a vida dos clubes do ponto de vista competitivo”.

Questionado sobre as suas expectativas de financiamento para o clube, Rui Alves admitiu que um apoio de três milhões de euros, como o clube recebia no início do século, seria do seu agrado “para começar”.