Paróquia de Santa Cecília celebra 'Via Sacra' no Pico da Torre

Nesta Sexta-Feira Santa, o Pico da Torre, em Câmara de Lobos, volta hoje a encher-se, pelas 9h30, de fiéis e curiosos para a encenação dos Passos da Paixão de Cristo.

A Via Sacra de Jesus Cristo ao vivo promete atrair a atenção e despertar a emoção do muito público, sobretudo no decorrer dos autos da Caminhada até ao Calvário, a Crucificação e a Morte, numa recriação que ficará a cargo de vários participantes, a grande maioria jovens de grupos da Paróquia de Santa Cecília.

A encenação na estrada do Pico da Torre em Câmara de Lobos, e terá os seguintes autos: A entrada de Jesus em Jerusalém; A Última Ceia e o Lava-Pés; A Traição de Judas; A Condenação de Jesus e as suas causas; A Caminhada de Jesus para o Calvário; A Crucifixão, a Morte e a Sepultura de Jesus; No Sepulcro, a procura de um sentido.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 17h30 - Celebração Paixão do Senhor, na Sé Catedral do Funchal;

- 19h00 - Enterro do Senhor, na Sé Catedral do Funchal;

CURIOSIDADES:

- Sexta-feira Santa;

- Este é o octogésimo nono dia do ano. Faltam 277 dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:

1830 - É criada a Escola de Medicina Veterinária.

1911 - O Governo da I República alarga o ensino infantil, primário e normal a ambos os sexos.

1942 - Holocausto. Começa a deportação dos judeus franceses para o campo de extermínio nazi de Auschwitz.

1954 - São criadas a Junta de Energia Nuclear e a Comissão de Estudos de Energia Nuclear.

1961 - Portugal adere oficialmente ao Fundo Monetário Internacional (FMI), tornando-se o seu 69.º membro.

1971 - O tenente norte-americano William Calley é condenado pela morte de civis no massacre de My Lai, no Vietname.

1973 - A última unidade militar dos EUA deixa o Vietname. Cerca de 58.000 soldados americanos foram mortos. As baixas vietnamitas incluem mais de 250.000 soldados sul-vietnamitas e mais de 1.100.000 soldados norte-vietnamitas e vietcongues irregulares. As mortes de civis chegam a 2.000.000.

1974 - Oito membros da Guarda Nacional dos EUA são condenados pela morte de estudantes que se manifestavam contra a Guerra do Vietname, na Universidade do Kent, Ohio, a 04 de maio de 1970.

1975 - O futebolista Eusébio faz o seu último jogo com a camisola do Benfica, jogando no Estádio da Luz contra o Oriental. A partida termina 0 a 0.

1982 - O atentado contra o comboio Toulouse-Paris, o "Capitole", a bordo do qual devia estar o então presidente da câmara de Paris Jacques Chirac, faz cinco mortos e 77 feridos. O ataque parece ser das primeiras represálias do terrorista Illich Ramirez Sanchez, conhecido como "Carlos", após a detenção de dois membros da sua rede, o suíço Bruno Breguet e a futura companheira de "Carlos", Magdalena Kopp.

1985 - Portugal atinge o acordo final, em Bruxelas, para a adesão à Comunidade Económica Europeia.

1991 - A pintora de origem portuguesa Maria Helena Vieira da Silva recebe a Legião de Honra de França.

1998 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, corta na Praça da Portagem, margem esquerda do Tejo, perto do Montijo, a tradicional fita de inauguração da Ponte Vasco da Gama - a maior da Europa.

2002 - Israel lança a operação "Muralha Defensiva" contra ataques de comandos palestinianos, declara o líder da OLP Yasser Arafat inimigo do país e envia as tropas para o cerco de Ramallah.

2004 - A NATO é alargada a 26 países, com a entrada da Bulgária, Estónia, Letónia e Lituânia, Roménia, Eslováquia e Eslovénia, numa cerimónia oficial em Washington, EUA.

2006 - O Hamas - Movimento da Resistência Islâmica assume o Governo palestiniano com a tomada de posse de Ismail Haniyeh como primeiro-ministro.

2007 - É aprovada a reclassificação do Palácio de Belém, sede da Presidência da República, e de todo o seu conjunto intramuros como monumento nacional.

2008 - O Presidente cubano, Raúl Castro, permite, através de um anúncio feito pela empresa telefónica estatal, a posse de telemóveis, a título pessoal, pelos cubanos.

2010 - Um duplo ataque suicida em hora de ponta mata dezenas de pessoas no Metro de Moscovo. Eram 07:56, na capital russa, quando uma bombista se fez explodir num comboio da linha vermelha, na estação de Lubyanka, causando a morte a 23 pessoas.

2015 - O PSD-Madeira, liderado por Miguel Albuquerque, conquista a sua 11.ª maioria absoluta consecutiva nas eleições legislativas regionais da Madeira, as primeiras sem Alberto João Jardim.

2016 - A Organização Mundial de Saúde anuncia que a epidemia do vírus Ébola na África ocidental deixa de ser uma situação de emergência de saúde pública internacional.

2017 - O Reino Unido entrega em Bruxelas a carta que formaliza a ativação do artigo 50.º do Tratado de Lisboa para a concretização do processo de saída da União Europeia 'brexit', ditada pelo referendo de junho de 2016.

2018 - ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, anuncia a expulsão de 60 diplomatas norte-americanos e o encerramento do consulado norte-americano em São Petersburgo.

2019 - Os deputados britânicos rejeitam pela terceira vez o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.

2020 - Covid-19: A ministra da Saúde angolana, Silvia Lutucuta, anuncia as duas primeiras mortes de pessoas infetadas com o vírus da covid-19.

2022 - Augusto Santos Silva, indicado pelo PS, é eleito presidente da Assembleia da República com 156 votos a favor, 63 brancos e 11 nulos, na primeira sessão plenária da XV legislatura.

- A seleção portuguesa de futebol assegura a qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar, ao vencer por 2-0 a Macedónia do Norte, na final do caminho C do 'play-off' europeu.

