IL acusa CDS de ser "mestre na arte de prometer"

O cabeça-de-lista da candidatura da Iniciativa Liberal às Regionais de 26 de Maio acusou hoje o CDS-PP Madeira de ter "um especial talento para o teatro político".

Nuno Morna denuncia que o partido que formou o Governo Regional em coligação com o PSD Madeira "finge agora ser da oposição enquanto continuam no governo e enchem a boca com promessas e críticas que fazem qualquer um acreditar que são novatos na arte de governar".

"Andaram antes a gabar-se de um suposto crescimento económico, mas quando se olha para o bolso dos madeirenses o eco é ensurdecedor", aponta Nuno Morna.

"Tiveram meia década para mexer uma palha e nada fizeram", acusa a IL, afirmando que o CDS da Madeira "é mestre na arte de prometer".