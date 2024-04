Estarão todas as atenções focadas no teleférico e esquecida outra ligação rodoviária ao Curral das Freiras?

A notícia de que os promotores do sistema de teleféricos do Curral das Freiras haviam apresentado o projecto naquela freguesia, no último sábado, suscitou dezenas de comentários no Facebook do DIÁRIO. É um tema apaixonante e que gera reacções emotivas, tanto por parte de quem defende o investimento, como por quem a ele se opõe.

Várias reações manifestavam insatisfação por a discussão estar centrada na construção ou não de um sistema de teleféricos, quando, entendem, o debate e a acção pública deveriam focar-se na viabilização de uma nova ligação rodoviária ao Curral das Freiras. Mas terão razão as pessoas que afirmam o abandono desta solução?

Há dezenas de anos que os habitantes do Curral das Freiras pretendem um solução viária alternativa à existem, que liga a Santo António no Funchal.

Durante muitos anos foi falada e ponderada a construção de uma estrada à Boaventura, o que, em linha recta, nem é muito distante, tendo mesmo chegado a constar de mapas da Região. Mas as dificuldades técnicas da obra e o seu custo ditaram, há muito o seu abandono.

Há sensivelmente 20 anos, essa proposta foi abandonada e Arlindo Gomes, então presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, na senda do que, antes dele, fez Gregório Ornelas, defendeu a construção de uma estrada de ligação à sede de concelho (freguesia de Câmara de Lobos).

O presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim opôs-se e argumentou que o novo túnel, então em construção ia mudar tudo. Em alternativa, sugeriu que o Curral das Freiras passasse de Câmara de Lobos para o Funchal e propôs referendar essa ideia. Nunca avançou.

A nova ligação continuou a ser reclamada, incluindo pelo PSD, mas tais anseios nunca foram satisfeitos.

Essa realidade mudou, depois de Miguel Albuquerque chegar à presidência do Governo Regional. O novo presidente passou a admitir construir uma nova ligação viária entre a freguesia do Curral das Freiras e outra, do mesmo concelho, mas não necessariamente, a de Câmara de Lobos. Mas foi como ideia a estudar e a concretizar quando houvesse disponibilidade financeira.

No mandato, que terminou em Outubro de 2023, o Governo Regional de Miguel Albuquerque decidiu avançar com os preliminares do projecto, deixando a obra para um Governo futuro, que até poderia ser o que ainda decorre, mas tem os dias contados até à realização de eleições, a 26 de Maio, e consequente nova posse.

Depois de vários anúncios, em especial à população do Curral das Freiras, em Junho do ano passado, soube-se que o Governo Regional havia lançado o concurso público para a realização do estudo prévio para a futura ligação viária, entre o Curral das Freiras e o Jardim da Serra. Terá uma extensão de 2,6 quilómetros e sairá da Seara Velha.

Uma primeira estimativa, aponta para, pelo menos 52 milhões de euros, mais IVA, necessários à concretização da obra. Mas é apenas uma primeira estimativa.

Trata-se de uma obra complexa que pretende ter o cuidado de não colocar em causa a perda de lençóis freáticos (água no subsolo). Há o receio de que a perfuração dê origem à perda de reservas de água. Algo que o Governo Regional pretende evitar a todo o custo.

Neste momento, ainda não há projecto para as obras, mas o primeiro passo foi dado e não se pode dizer que a ideia foi abandonada.

Por tudo o que foi referido, é falso que nada seja feito para o Curral das Freiras ter outra ligação viária.