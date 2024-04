CMF alerta para alterações temporárias à circulação rodoviária

A Câmara Municipal do Funchal torna público que devido à realização do evento denominado 'Dia Nacional do Motociclista 2024', no dia 7 de Abril, será necessário proceder a alterações temporárias à circulação rodoviária.

Das 8h30 às 11h00 – a circulação rodoviária será interrompida na Avenida Dr. Sá Carneiro, com exceção da via de trânsito sul junto à Praça CR7. Neste horário fica desativada a praça de táxis da Avenida Dr. Sá Carneiro.

Das 10h30 às 11h30 – a circulação rodoviária será interrompida na Rua Eng.º Jaime Ornelas Camacho e Túnel Eng.º Jaime Ornelas Camacho;

Das 10h30 às 11h30 – a circulação rodoviária será interrompida na E.R. 116 (ligação ao Porto do Funchal) entre Rotunda Eng.º Jaime Ornelas Camacho e Rotunda Harvey Foster.

Alternativas rodoviárias

Os condutores devem circular pela Via 25 de Abril, Rua Dr. Pita, Avenida do Infante e Avenida Luís de Camões;

Outras informações

As interrupções, condicionamentos, proibições e acessos especiais, serão coordenadas pela Polícia de Segurança Pública, sendo que estando verificadas as condições de segurança rodoviária, esta entidade irá proceder à reposição da normal circulação rodoviária.