Madeirenses festejam conquista do título do Sporting

Os madeirenses saíram, esta noite, à rua para festejar o facto do Sporting se ter sagrado campeão.

Os festejos estão a decorrer na Avenida do Mar, com muitas pessoas vestidas a rigor com o equipamento dos leões.

O Sporting assegurou, esta noite, o título de campeão da I Liga, depois da derrota do Benfica em Famalicão (2-0).