Bombeiros accionados para duas quedas durante a madrugada

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, esta madrugada, para duas quedas ocorridas na Avenida do Mar, no Funchal, que resultaram em ferimentos.

O primeiro alerta, que ocorreu pelas 1h15 da madrugada, diz respeito a um homem com cerca de 30 anos que devido à queda ficou com uma ferida no couro cabeludo.

Já pelas 6h45 da manhã, a corporação foi novamente accionada, desta feita para um homem de nacionalidade estrangeira, de 27 anos, que caiu e apresentava uma suspeita de fractura no tornozelo.

Ambas as vítimas foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.