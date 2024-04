'Lizzie' é a mascote do Europeu Open Madeira 2024 de natação adaptada

A Federação Portuguesa de Natação (FPN) apresentou no passado fim-de-semana a mascote para a edição de 2024 do European Open Championships Madeira 2024 em natação adaptada que terá lugar de 21 a 27 de Abril, no Complexo de Piscinas Olímpicas da Penteada, no Funchal.

'Lizzie' será a mascote do evento e foi "inspirada num dos animais mais adaptados ao clima e natureza da ilha da Madeira - o lagarto. Na verdade, o Lagarto-da-Madeira é uma das espécies endémicas da Ilha da Madeira", pode ler-se na noticia publica no site da FPN.

"Assim, como os nadadores paralímpicos nos mostram constantemente apesar de apresentarem uma deficiência não os torna incapazes... de nada, os lagartos são animais que sobrevivem mesmo quando perdem a cauda. Lizzie terá cauda removível, como se fosse uma prótese", adianta ainda a notícia.

De referir que a Região volta a receber um Campeonato Europeu Open pela terceira vez, em 2024, após as edições bem-sucedidas em 2016 e 2021, antes dos Jogos Paralímpicos do Rio e de Tóquio, respectivamente.

Relembre-se que este evento será também uma das últimas oportunidades para muitos nadadores internacionais conseguirem obter os mínimos desejados para os Jogos Olímpicos de Paris'2024.