Porto Santo vai receber prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2024

É já este ano que o Campeonato de Ralis Coral da Madeira vai regressar ao Porto Santo.

O DIÁRIO sabe que o Rali Porto Santo, uma organização do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira em parceria com a Câmara Municipal local, deverá decorrer em Novembro.

A última vez que o calendário integrou uma prova na Ilha Dourada foi em 2018.