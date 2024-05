53 acidentes de viação nas estradas da Madeira resultam em 10 feridos

Na última semana, de 26 de Abril a 2 de Maio, o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública registou 53 acidentes de viação nas estradas da Madeira, que resultaram em nove feridos ligeiros e um grave.

As tipologias dos sinistros foram as seguintes: 40 colisões, 12 despistes e um atropelamento.

No mesmo período temporal foram realizadas 11 detenções por condução sob efeito de álcool, duas detenções por condução sem habilitação legal e uma detenção por condução com álcool e sem carta no Funchal.