O Centro de Apoio a Doentes com Cancro da Mama - Mama Help Madeira promove, amanhã, pelas 18h00, uma iniciativa sobre 'A Importância do exercício no percurso oncológico', no Centro Eugénia Bettencourt.

Serão oradores Afonso Franco, Carla Malveiro e Cláudia Raquel Gonçalves.

A sessão é gratuita.