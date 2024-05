CDS defende apoio extraordinário aos armadores e pescadores de atum

O líder e cabeça-de-lista do CDS-PP/Madeira às Eleições Legislativas Regionais de 26 de Maio foi ao Caniçal defender um apoio extraordinário aos pescadores e armadores de atum. Esse apoio deverá, no entender de José Manuel Rodrigues, ser proveniente do orçamento regional.

Entre a comunidade que tem na pesca do atum uma fonte de rendimento, o candidato centrista afirmou, também, que "é absolutamente necessário que o Estado português negoceie com a União Europeia a troca da quota do voador por quota de atum patudo, por forma a que os nossos homens do mar possam continuar a safra”.

No contacto com tripulantes e proprietários de barcos, José Manuel Rodrigues constatou as enormes dificuldades por que passam estes homens do mar. "Ainda não chegamos ao final de Maio e já se esgotou a escassa quota de rabilho e patudo, deixando os pescadores sem rendimentos e os armadores cheios de dívidas", disse.

"Há barcos grandes que estiveram apenas 20 dias no mar e aquilo que pescaram não dá para o combustível. A situação é dramática e merece medidas excepcionais de apoio a pescadores e armadores", defende o líder do CDS-PP/Madeira.

Ainda sobre o aumento da quota, Rodrigues salientou que "a Comissão Europeia tem que perceber, de uma vez por todas, as realidades das regiões Ultraperiféricas e o tipo de pesca que é praticado nos nossos arquipélagos, uma pesca sustentável e que é essencial à vivência de muitas famílias", concluiu.