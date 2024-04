Iniciativa Liberal é contra o serviço militar obrigatório

A Iniciativa Liberal Madeira mostra-se contra o serviço militar obrigatório e diz ser "inaceitável" que o Estado force os jovens a interromper o seu percurso para os mandar à tropa.

Num comunicado enviado à imprensa, o partido afirma que "em 2024, numa democracia consolidada como a portuguesa, é eticamente inaceitável que por meio da coerção estatal se obrigue a que jovens abdiquem da sua autonomia e liberdade individual para servir o Estado nas condições e valores que esse mesmo Estado entenda como as adequadas".

Para a Iniciativa Liberal, a solução passa pelo aumento da idade máxima de candidatura para as FFAA ou mesmo a sua eliminação (como nos Estados Unidos da América); equiparação da FFAA às forças de segurança, mitigando a drenagem de recursos devido aos desequilíbrios de rendimento; aposta na reactivação dos cursos técnico/profissionais das Forças Armadas, capazes de dar competências profissionais na vida civil pós militar; incentivo à entrada de mais mulheres nas FFAA, com políticas de licença de maternidade e paternidade que permitam que mulheres e homens equilibrem as responsabilidades familiares com a carreira militar.

"Devemos investir em reformas estruturais a fim de fortalecer a defesa nacional com um exército totalmente profissional, bem capacitado e equipado, valorizado e voluntário", termina.