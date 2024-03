Até ao momento, não há registo de congestionamentos ou acidentes na Via Rápida,

Esta 'calmaria' reflecte, de certa forma, as férias da Páscoa para milhares de alunos da Madeira, o que faz diminuir consideravelmente os veículos a circular logo pela manhã.

No centro do Funchal notam-se os habituais 'pára-arranca' junto aos principais núcleos, como na Avenida do Mar e na Rua Visconde Anadia, mas sem grandes complicações ou demoras.