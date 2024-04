Poucas nuvens e algum vento nas previsões para hoje na Madeira

As previsões do estado do tempo para esta quarta-feira, na Madeira, apontam para céu geralmente pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é esperada uma pequena descida da temperatura mínima. Conte com 15ºC na Madeira e 14ºC no Porto Santo, depois de ontem os termómetros terem descido apenas até aos 18ºC e 16ºC, respectivamente. As máximas esperadas para hoje são de 22ºC, na Madeira, e 21ºC na ‘Ilha Dourada’.

Para o Funchal as previsões são semelhantes às do resto da Ilha.

No mar, conte, na costa Norte, com ondas de Noroeste, com 1,5 a 2,5 metros. Na costa Sul são esperadas ondas de Oeste/Sudoeste, com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar deverá rondar os 19/20ºC.