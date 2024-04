Associação Casa do Voluntário realiza amanhã Academia de Jovens Activos

A Associação Casa do Voluntário criou o projecto Academia de Jovens Activos (AJA), que irá realizar-se amanhã, pelas 14 horas, no estacionamento da Universidade da Madeira.

Conforme a associação explica, esta iniciativa, que se iniciou em Junho de 2023, contando actualmente com 21 jovens, tem como principal objectivo "a valorização pessoa e integração dos jovens com necessidades de inclusão social, nomeadamente, através da viabilização de actividades desportivas, lúdicas, formativas e cognitivas".

Queremos dar a oportunidade a todas as crianças e jovens, com idades compreendidas dos 6 aos 15 anos, com escassos recursos financeiros, e de poderem, por exemplo, praticar tipos de desportos, providenciando a oportunidade da prática desportiva. Helena Correia, presidente da Associação Casa do Voluntário

A Associação Casa do Voluntário é, desde 2004, uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que tem como objectivo principal a promoção do voluntariado social, formando e encaminhando voluntários nas áreas da acção social, educação, ambiente e saúde, promovendo actividades de carácter cívico e social, e a promoção do apoio social (crianças, jovens, adultos, idosos e população em geral) em toda a Região Autónoma da Madeira. Ao longo dos anos a Associação tem desenvolvido na Região projetos de voluntariado e apoio social, quer com jovens, quer com idosos, com um grande enfoque nos projectos com âmbito de intervenção social, e de todo o trabalho desenvolvido na área do voluntariado.