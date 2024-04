Campeonato de Pokémon juntou mais de 2.600 jogadores em Londres

Mais de 2.600 jogadores de cartas Pokémon de todo o mundo reuniram-se este fim de semana em Londres para lutar pela vitória no campeonato internacional, o maior evento presencial realizado pela empresa japonesa.

Munidos dos respetivos baralhos de batalha, mais de 2.600 pessoas compareceram no recinto de feiras ExCeL, onde foi realizada hoje a final do TCG (Trading Card Game).

Na final, o norueguês Tord Reklev derrotou o norte-americano Isaiah Bradner, vitória pela qual recebeu um prémio de cerca de 23 mil euros.

Hoje foram também anunciadas as datas em que será realizado o Campeonato Mundial Pokémon, que este ano decorrerá em Honolulu, capital havaiana, de 16 a 18 de agosto.

Entre participantes e espetadores, os cerca de 10 mil participantes desta edição percorreram as instalações onde estão distribuídas as áreas de jogo dos diferentes tipos de competição -- cartas, consola, Pokémon Go e Pokémon Unite -- e as zonas com atividades para entreter públicos de todas as idades.

O campeonato de cartas foi o que reuniu maior número de jogadores, 2.605, a maioria dos quais britânicos, americanos, italianos e espanhóis.

Um deles, António Ortega, viajou na quinta-feira das Canárias para disputar o torneio e, embora não se tenha classificado para a final, também compareceu a essa prova para aproveitar o campeonato, que considerou de nível muito elevado.

"Comecei a colecionar cartas e, assim que me dei conta de um baralho feito, resolvi começar a jogar, porque quando era pequeno também tinha um, mas não tinha o jeito", confessou à agência EFE.

Há seis meses, porém, decidiu começar a competir, o que para ele é um desafio ainda maior por jogar com um baralho diferente do habitual, já que, como explicou, a maioria dos jogadores profissionais têm combinações pré-determinadas, nas quais aplicam certas variações para obter a vitória.

Além da final do jogo de cartas, hoje também foi realizada a batalha definitiva do jogo de consola entre mestres -- maiores de 18 anos --, onde o sueco Nils Dunlop superou o americano Tim Edwards.