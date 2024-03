Avião vindo do Brasil para Londres aterra no Porto devido a avaria no motor

Um Boeing 777 da companhia LATAM Brasil, proveniente de São Paulo e com destino a Londres, teve hoje de aterrar no Aeroporto do Porto, devido a avaria num dos dois motores, estando os passageiros a ser recolocados noutros voos.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a LATAM Brasil diz que o avião, que descolou de São Paulo (Guarulhos) para Londres (Heathrow), aterrou no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, "devido à necessidade de manutenção não programada", sem mencionar ter-se tratado de uma avaria num dos motores, informação que a Lusa confirmou junto de fontes aeronáuticas.

A companhia aérea adianta que a aterragem do Boeing 777, com capacidade para mais de 300 passageiros, "foi realizada em completa segurança", ao início da tarde de hoje.

"A LATAM lamenta os transtornos causados e está a prestar toda a assistência aos passageiros, que serão reacomodados em outros voos para os seus destinos. A companhia reforça ainda que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos", sublinha a LATAM Brasil.

Como consequência, o voo que estava programado para hoje, entre Londres/Heathrow - São Paulo/Guarulhos "teve de ser cancelado", lê-se ainda no comunicado.