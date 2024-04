AD Machico festeja título de campeão da Madeira 34 anos depois

A AD Machico voltou a festejar o título de campeã da Madeira de futebol sénior, 34 anos depois.

Com direito a casa cheia no Estádio de Machico, os 'tricolores' receberam o São Vicente A e golearam por 6-0, garantindo assim o título de campeão da Divisão de Honra Regional quando faltam ainda quatro jornadas para o final da competição.

Com apenas uma derrota ao longo das 17 jornadas já disputadas no campeonato o conjunto orientado por Élio Martins festejou, esta tarde, com justiça e perante uma grande moldura humana de adeptos, sócios e simpatizantes a conquista do troféu e com honras de goleada.

Na primeira parte a AD Machico marcou por três vezes para a enorme alegria vinda das bancadas, para depois repetir o feito no segundo tempo com mais três golos.

Quanto aos autores dos golos Rudy Monteiro foi a grande figura a ser autor de um 'poker' (quatro golos), enquanto Pedro Silva e Xudi apontaram os restantes golos.

Com a conquista do título de campeão da Divisão de Honra regional a equipa de Machico garante assim o passaporte para o Campeonato de Portugal de 2024/2025.