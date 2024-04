Mortágua enaltece "empenho e firmeza" de Almada que levou BE ao parlamento regional

A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, regozijou-se este domingo, 7 de Abril, com a escolha do cabeça-de-lista da candidatura do BE Madeira às Regionais de 26 de Maio.

"O empenho, a firmeza e o reconhecimento do Roberto Almada pela população da Madeira foram essenciais para o Bloco regressar à Assembleia Regional nas últimas eleições", destacou a também deputada à Assembleia da República numa publicação nas redes sociais, em que realçou também a indicação de Dina Letra para segundo nome da lista.

A líder nacional bloquista afirmou estar "certa" de que o BE a nível regional fará "uma campanha incansável contra os interesses que asfixiam a Região e merecerão, uma vez mais, a confiança do povo da Madeira".

A reacção da coordenadora nacional bloquista surge na sequência da indicação, pela Assembleia Regional de Aderentes, dos nomes de Roberto Almada e Dina Letra para liderarem a lista do BE nas próximas eleições regionais.