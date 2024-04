Governo vai "tentar" apoiar a continuidade do Torneio Internacional de Ginástica Rítmica

"Vamos ter dar apoio à continuidade deste evento" declarou Miguel Albuquerque na abertura do Torneio Internacional de Ginástica Rítmica, a decorrer até domingo, no pavilhão da Escola Bartolomeu Perestrelo, no Funchal.

O torneio Internacional AGIM Cup está de regresso após um interregno de 13 anos.

Daí a razão que levou o presidente do Governo Regional prometer "tentar" apoiar o torneio para que o mesmo possa ser realizado anualmente.

O evento, de entrada livre, decorre em três dias – começou esta sexta-feira (com os escalões de formação) e termina domingo - e conta com a participação de 150 atletas em representação de 18 clubes, com destaque para clubes regionais, mas também de Portugal continental, Brasil, Polónia e Cabo Verde.