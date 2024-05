Alberto Oculista prevê ter presença em 15 países até 2027

Nos próximos três anos a Alberto Oculista espera expandir fortemente a presença internacional da marca. Miguel Caires, CEO da empresa, prevê "num ciclo de dois a três anos, ter presença em dez países da Europa, quatro da América Latina e, no terceiro ano, chegar também aos Estados Unidos da América".

A marca madeirense Alberto Oculista celebra esta quinta-feira, 16 de Maio, o seu 40.º aniversário com um evento no Hotel Savoy Palace, no Funchal, para o qual estão convidadas mais de 400 pessoas.

A celebração, a partir do meio da tarde, tem como mote 'A sua visão, a nossa missão. Ontem, hoje e sempre' e conta com a presença da actriz internacional brasileira Juliana Paes e do apresentador e artista português João Baião, a par dos muitos colaboradores, clientes e fornecedores da Alberto Oculista.

Comemoração animada pela actuação do músico cabo-verdiano Matay e dos Paradise Circus, especialistas em espectáculos circenses a nível regional.

Apresentada em 2019, como a nova embaixadora da marca, Juliana Paes foi o rosto de várias campanhas publicitárias da insígnia, destacando-se a dos 'Óculos 100% à Medida – Virtual Eyewear Assistant'. Desde 2020, assina a sua linha de óculos, a Juliana Paes Eyewear Collection, um exclusivo do Grupo Alberto Oculista a nível mundial. João Baião, uma figura incontornável em Portugal, é o rosto da marca Opticenter, uma das marcas do Grupo Alberto Oculista, na área da óptica.

Actualmente a marca conta com cerca de 70 lojas espalhadas por todo o País e em Espanha (Madrid), ultrapassando os 130 pontos físicos em toda a sua rede e, incluindo todas as marca do Grupo.