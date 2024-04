Imprensa nacional destaca tomada de posse de Governo AD sob pressão

Correio da Manhã:

- "Polícia de elite arma cilada e mata sequestrador"

- "Forçado a levantar dinheiro em caixa de multibanco, aliciou ladrões para irem a casa"

- "Agente de folga conduziu assaltantes ao seu domicilio após ser vítima de ataque em semáforo de Algés. Levou casal para Benfica e disparou sobre homem"

- "Tentativa de roubo termina com a morte de presumível criminoso"

- "Governo toma posse: Professores e Saúde nas prioridades de Montenegro"

- "Declaração de IRS: É preciso marcar para ser atendido nas Finanças"

- "FC Porto: Pinto da Costa liga Villas-Boas aos erros dos árbitros"

- "Benfica-Sporting: Polémica da arbitragem incendeia dérbi"

- "Amorim: 'Golo de vantagem permite estar sempre dentro do jogo'"

- "Schmidt: 'Temos o foco total na Taça'"

- "Caos: SNS falha informação sobre maternidades"

- "Murtosa: Defesa de Valente explora dúvidas sobre paternidade"

- "Gondomar: Funcionária de escola desvia 220 mil euros"

Público:

- "Agressões a profissionais de saúde provocam 3275 dias de baixa em 2023"

- "Governo da AD - Montenegro toma posse à espera que o PS o deixe governar"

- "Bancos - Depósitos das famílias deram um salto de 2% em Fevereiro"

- "Benfica-Sporting - No primeiro derby da semana decide-se um lugar no Jamor"

- "Direita - Tiago Mayan pressionado a candidatar-se a líder da IL"

- "Israel - Recrutamento de ultra-ortodoxos abala Governo de Netanyahu"

- "Séc. XVII - Leiloado em Guimarães o primeiro livro do mundo sobre chocolate"

- "Saúde oncológica - Europa procura novos métodos para rastrear o cancro colorrectal"

Jornal de Notícias:

- "Passes mais baratos provocam corrida aos transportes públicos"

- "Governo toma posse com críticas às escolhas"

- "Polícia de elite mata com tiro no peito ladrão que o raptou"

- "Benfica-Sporting - Reviravolta é tradição nos dérbis da Taça"

- "Liga - Braga ganha em Portimão (5-3) e perde treinador"

- "F. C. Porto - Pinto da Costa associa erros dos árbitros a Villas-Boas"

- "Páscoa - Leitões e borregos apreendidos por abate clandestino"

- "Carros - Elétricos e híbridos atingem metade das vendas"

- "Gaia - Heliporto do hospital a estrear em agosto"

- "Música - Paulo de Carvalho celebra Abril com novo disco"

Diário de Notícias:

- "Governo toma posse sob pressão - Todos pedem mais funcionários e melhores salários"

- "Médio Oriente - Irão promete resposta dura a ataques de Israel na Síria"

- "1.º trimestre - Renováveis abastecem 89% do consumo de eletricidade"

- "Ambiente - Agricultores do Algarve defendem fim de restrições ao consumo de água"

- "Taça de Portugal - Benfica-Sporting, um dérbi com vista para o Jamor e para as decisões do título"

- "Turquia - Imamoglu reeleito em Istambul assume-se como o grande rival de Erdogan"

- "José Pedro Teixeira Fernandes, investigador no IPRI: 'Há uma cultura estratégica no Kremlin impregnada de rivalidade com o Ocidente'"

- "Nuno Palma, historiador e economista: 'É absurdo e factualmente falso dizer que a culpa do atraso do país em 1974 era do Estado Novo'"

- "Onde estava há 50 anos? António Sobrinho, geógrafo"

inevitável:

- "inquietante"

- "Google. Amigo ou carrasco dos media?"

- "Barragens. Da chuva abundante à seca, tudo é cíclico"

- "Governo de Luís Montenegro toma posse hoje"

- "IRS. Já arrancou o prazo para entrega da declaração"

Negócios:

- "Finerge investe 130 milhões nas eólicas em Espanha"

- "UE mantém dívida em nível de risco elevado até 2034"

- "Randi Charno Levine, embaixadora dos Estados Unidos: Portugal "foi corajoso" no dossiê 5G"

- "Radar África - Paul Kagame, o autocrata que seduziu o Ocidente"

- "Tomada de posse obriga a rodar cerca de 30 cadeiras na AR"

- "Aforro - Mexida nos juros dos certificados divide opiniões"

- "Comércio - Irmãos Pimenta procuram um novo CEO para o KuantoKusta"

- "Supermercados - Luís Amaral abre guerra com liderança do Grupo Dia"

O Jornal Económico:

- "Exposição da banca portuguesa ao imobiliário comercial 'é pequena'"

- "Novo governo inicia funções com duas provas de fogo num mês"

- "Preço do ouro atinge novo recorde histórico"

- "Banco Mundial revê crescimento da China para 4,5% em 2024"

- "Miguel Sousa, especialista do sector britânico de energia nuclear: 'Portugal deve cooperar com Espanha na energia nuclear'"

- "Topo da agenda: Emprego e produção industrial"

- "Donos da Fórmula 1 compram MotoGP"

O Jogo:

- "Benfica-Sporting. Jamor à primeira vista"

- "'Cabe-nos aproveitar o nosso estádio para fazer um grande jogo' [Roger Schmidt]"

- "António Silva volta ao eixo, Neres pode ceder vaga a João Mário"

- "'Temos de estar longe da nossa baliza e preocuparmo-nos com Rafa' [Rúben Amorim]"

- "Sebastián Coates vai a jogo, Pedro Gonçalves continua de fora"

- "FC Porto. Pinto da Costa associa eleições aos alegados erros que terão prejudicado a equipa: 'Arbitragem mudou com candidatura de Villas-Boas'"

- "'Se for eleito, o treinador que eu quero é Sérgio Conceição'"

- "AVB [André Villas-Boas] refuta presidente e sublinha que 'a época tem sido muito fraca'"

- "Portimonense 3-Braga 5. Bis de Bruma e Banza decisivos para a aproximação ao FC Porto - Vitamina B deixa pódio mais perto"

- "Artur Jorge: 'Claramente, foi o meu último jogo pelo Braga'"

- "V. Guimarães. Dragões são o único dos grandes rivais que ainda não conseguiu travar esta época - Pacheco tem enguiço para quebrar"

A Bola:

- "Vale Jamor: Schmidt ou Amorim, um deles vai estrear-se na final da Taça de Portugal"

- "'Queremos mostrar que merecemos estar na final'[Schmidt]"

- "Mão há comparação com o grande Mourinho' [Rúben Amorim]"

- "Benfica recebe Sporting na Luz depois do 2-1 para o Sporting em Alvalade"

- "FC Porto: 'Quando apareceu a candidatura de Villas-Boas a arbitragem mudou', Pinto da Costa"

- "´É uma época fraca do FC Porto', Villas-Boas"

- "Liga portuguesa Betclic: Portimonense 3-5 SC Braga"

- "Artur Jorge assume saída"

Record:

- "Dérbi com escola"

- "Neves e Bragança têm dia em grande na luta pela final"

- "Paulinho e Esgaio titulares"

- "Dúvida é entre Cabral e Tengstedt"

- "Schmidt: 'Temos de dar a volta'"

- "Amorim: 'Vamos entrar na máxima força'"

- "Pinto da Costa: 'Villas-Boas apareceu e a arbitragem mudou'"

- "Guerreiros mais perto do pódio"