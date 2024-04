A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO revela que há 12 anos que não havia tantos crimes na Madeira. O mais recente relatório da Direcção-Geral da Política de Justiça evidencia que a criminalidade participada aumentou 5,9%, em 2023. Burlas, extorsão, abuso de cartão ou de dados pessoais para obtenção de dinheiro atingiram o maior valor desde que há registos. Já a violência doméstica atinge o nível mais elevado dos últimos 5 anos.

Em destaque temos, também, que o JPP faz ‘primárias’ para escolher candidatos autárquicos. O partido segue nova metodologia já que Filipe Sousa não se pode recandidatar e há pelo menos dois potenciais interessados.

Outra notícia com chamada na primeira página dá conta de que Barreto está em lista de espera para a República. O nome do madeirense chegou a ser falado nos corredores da AD, devido à proximidade com Nuno Melo. “O meu compromisso é com este Governo até 26 de Maio”, responde o secretário. Ainda sobre o Executivo nacional, saiba o que se disse na tomada de posse de Luís Montenegro e dos seus 17 ministros.

Espaço, ainda, para a dizer-lhe que dono de cão arrisca pena por maus-tratos. O Tribunal Constitucional ordena a juiz do Funchal que reveja sentença de absolvição.

Por último, destacamos que Machico está em vias de se sagrar campeão regional de futebol.

