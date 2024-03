Há 25 anos Alberto João Jardim era tido como um dos culpados pela queda da AD

Há 25 anos, o DIÁRIO fazia manchete com o 'ADeus' da Aliança Democrática, entre o PSD e o CDS-PP, em que Alberto João Jardim era apontado por José Manuel Rodrigues como um dos responsáveis pela queda da coligação partidária.

A 27 de Março de 1999, um dia depois desde o fim oficial da AD, que naquela época teve apenas dois meses e quatro dias de vida, o DIÁRIO apresentava uma cronologia das principais incidências da vivência de união entre PSD e CDS-PP, cuja ruptura acelerou-se com a entrevista de Paulo Portas, então líder do CDS-PP, em que que exigia uma manifestação pública de "lealdade" por parte do líder social-democrata, Marcelo Rebelo de Sousa.

No entanto, em território madeirense, o líder regional do CDS-PP, José Manuel Rodrigues, em entrevista ao DIÁRIO, explicava que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, de terminar com a Aliança, não tinha sido uma surpresa. Nas suas declarações, em que manifestou que o fim da AD resultou do falhanço das apostas pessoais de Marcelo, José Manuel Rodrigues também foi instado a comentar o papel do líder do PSD-Madeira, Alberto João Jardim, e não teve dúvidas em responsabilizá-lo pela situação. "De alguma forma, ele também é um dos responsáveis pelo fim da Aliança Democrática, ao arranjar aquele pretexto da comissão de inquérito ao grupo Grão-Pará e ao ter desafiado o professor Marcelo Rebelo de Sousa a romper a aliança".

REGIÃO - UNESCO põe levadas fora do património

As três levadas que a Madeira candidatou a Património Mundial ainda não tinham sido aceites pela UNESCO. A notícia era confirmada por Bazenga Marques, secretário da Agricultura, Florestas e Pescas, que apontava o volume de projectos apresentados por Portugal como a principal razão para a "nega".

"As levadas foram excluídas nesta remessa, mas isso não significa que não venham a ser apresentadas por Portugal numa próxima candidatura", dizia o governante naquela época.

MUNDO - Apoio europeu não agrada a Israel

A nível mundial, Israel não gostava das declarações da União Europeia a favor da criação de um Estado palestiniano, em especial do apoio a Arafat. O porta-voz do primeiro-ministro, Benjamin Netanyaju, disse que a declaração era "contraproducente, na medida em que dita antecipadamente os resultados das negociações" entre Israel e os palestinianos.

DESPORTO - Goleada portuguesa

Nesta edição, no capítulo desportivo, era dado destaque à "vitória das antigas" da selecção nacional. No dia anterior, Portugal tinha cumprido a sua obrigação ao golear o Azerbaijão, por 7-0, em jogo de apuramento para o Campeonato da Europa 2000. Pauleta e João Pinto, com dois golos cada, foram os "marcadores de serviço".