Domingo há comemoração dos 60 anos das Equipas de Nossa Senhora da Madeira

O Centro de Congressos da Madeira acolhe, no domingo, a comemoração dos 60 anos das Equipas de Nossa Senhora da Madeira.

As Equipas de Nossa Senhora são um movimento católico de casais cristãos que se juntam para reflectir sobre as relações do casal com Deus, com a família e com os outros.

Programa da iniciativa

14h30 Acolhimento

15h00 Interlúdio Musical

15h15 Sessão de abertura presidida por D. Nuno Brás Bispo do Funchal

15h45 Conferência 'A família na sociedade: realidade e desafios'

Prof. Dr. João Cesar das Neves

16h30 Intervalo

17h00 Conferências

“ENS-Vocação e Missão. Como é que as ENS podem ajudar a responder aos desafios das famílias.” - Fátima e António Carioca - CR Supra Região

Testemunho de casal equipista

Eq Funchal 23

Delisa e Fernando Rodrigues de Freitas

'Vocação matrimonial- Como pode inspirar a missão das famílias cristãs e das ENS'

CE Regional-Pde. Jorge Magalhães

18h00 Momento Musical - Vânia Fernandes

18h30 Cerimónia de encerramento

19h00 Eucaristia

Presidida por D. Nuno Brás

20h30 Jantar

Seminário do Jasmineiro

Inscrições

Incrições gratuitas via QRCode ou contacte o seu pároco.