Jardins do Mau Feitio/Qasbah recebem concerto dos 'Off The Cuff'

No próximo dia 11 de Maio, pelas 20 horas, os jardins do Mau Feitio/Qasbah acolhem o concerto dos 'Off The Cuff'.

'Off the cuff' significa "algo que é tirado da manga, algo que é improvisado". Por isso, inspirados pela expressão, este quarteto composto por Francisco Aguilar no saxofone, Nuno Oliveira no piano, Filipe Gouveia no baixo e Caio Oliveira na bateria, prometem proporcionar um concerto jazz que celebra a "liberdade da improvisação".