Pico do Areeiro atingiu os -1.4℃ de madrugada

O Pico do Areeiro voltou a registar temperaturas abaixo de zero, à semelhança do que aconteceu no último fim-de-semana.

Na madrugada desta Sexta-Feira Santa a temperatura mínima atingiu os -1.4℃ no Pico do Areeiro, às 4h30, sendo esta a única estação meteorológica a registar temperaturas negativas no dia de hoje.

A estação do Chão do Areeiro registou uma temperatura de 0,5℃ às 5h20, a do Pico Alto 4,0℃, à 1h50, e, no Santo da Serra, a temperatura mínima atingiu os 5.6℃, às 4h40.

Neste momento continua a nevar no Pico do Areeiro, o que já deixou pelo menos 20 condutores retidos, tal como o DIÁRIO noticiou na edição digital.