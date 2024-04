Grande afluência para ver nascer do sol provoca engarrafamento no Pico do Areeiro

A grande afluência que se registou, ao início desta manhã, no Pico do Areeiro, provocou grandes constrangimentos no trânsito. Largas dezenas de pessoas escolheram assistir ao nascer do sol a partir desse ponto, o que motivou grandes filas.

Nas imagens que estão a circular nas redes sociais é possível perceber a quantidade de veículos que se encontravam na estrada de acesso ao Pico do Areeiro. Assistir ao nascer do sol é, cada vez mais, uma actividade muito procurada por residentes, mas também por muitos turistas. Há relatos de que a maioria dos carros que se encontravam nesse local pertenciam a rent-a-car.