Helicóptero já resgatou turista ferido no Pico do Areeiro

O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil já resgatou o turista que esta manhã foi atingido por uma pedra na Vereada do Pico do Areeiro e sofreu ferimentos graves na cabeça.

O homem seguiu depois para a Protecção Civil, onde era já aguardado por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que o transportou para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o acidente ocorreu por volta das 11 horas, quando o estrangeiro caminhava na zona do Pico do Gato. Para o local foram mobilizados 14 elementos da equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que foram acudir a vítima, estabilizando-a até à chegada do meio aéreo.