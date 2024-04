Pedro Ramos recebeu diretora do Centre for Digital Public Health in Emergencies

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, recebeu hoje, 5 de abril, nas instalações da Secretaria Regional, a professora e diretora do UCL Centre for Digital Public Health in Emergencies (dPHE), University College London, Patty Kostkova.

A professora e também investigadora veio convidar o governante a participar num workshop internacional “Vector-borne diseases - the Digital One Health approach” alusivo ao 6º aniversário do UCL Centre for Digital Public Health in Emergencies (dPHE), a realizar no dia 15 de maio de 2024, em Londres.

O responsável pela tutela da Saúde e Proteção Civil irá integrar o evento internacional e partilhar a experiência da Madeira através da conferência “Atlantic Health System: a digital challenge for the future”.

Esta iniciativa decorre no âmbito de um projeto que a Região Autónoma da Madeira está a participar “Mosquitoes Populations Monitoring using loT-based Environmental Sensing System and Surveillance Mobile Application for the Field Surveillance by Environmental Agents”, desenvolvido entre o UCL Centre for Digital Public Health e a Direção Regional de Saúde.