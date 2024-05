O líder do PS, Pedro Nuno Santos, acusou hoje o Governo de ser "o maior foco de instabilidade" e de ter demonstrado impreparação nos primeiros 30 dias, considerando ser o pior arranque de governação de que tem memória.

"Estes primeiros 30 dias de Governo são preocupantes porque se eu tentar resumir a duas palavras só me ocorre: instabilidade e incapacidade política. Em 30 dias não conseguiram tomar uma decisão de valor para o povo português", criticou Pedro Nuno Santos em declarações aos jornalistas no final da reunião da Comissão Nacional do PS.

De acordo com o secretário-geral do PS, o executivo de Luís Montenegro "está em combate" quando aquilo que é preciso é que governe.

"Não tenho memória de um Governo ter começado tão mal em funções e portanto não desviem as responsabilidades para quem no parlamento está a fazer a sua parte e o seu trabalho. O PS, ao longo destes 30 dias, foi um fator de estabilidade e de responsabilidade", enfatizou.

Pedro Nuno Santos acusou o Governo de ser "neste momento o maior foco de instabilidade em Portugal" e de ser "um mau Governo".

"São 30 dias, é verdade. 30 dias não dá para resolver os problemas do país, mas deu para perceber que este Governo não tem capacidade para governar Portugal. Antes pelo contrário", defendeu, acusando o executivo de "promover um ambiente de instabilidade e depois tentar responsabilizar os outros".

Para o líder do PS, a governação da coligação PSD/CDS-PP foi incapaz de dar estabilidade e esperança ao país, tendo, pelo contrário, promovido "essa instabilidade e demonstrado essa impreparação a vários níveis".