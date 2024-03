Filipe Sousa acusa Pedro Ramos de utilizar a saúde como "moeda de troca para fins partidários"

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, acusa o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, de utilizar a saúde como "moeda de troca para fins partidários". No habitual 'Ponto de Ordem', que publica na página de Facebook do município, o autarca 'denuncia' uma situação que "lesa todos os madeirenses e que é um total escândalo".

Chegou-me uma gravação de uma chamada telefónica feita no decorrer da campanha para as eleições internas do PSD, na qual o secretário da saúde, Pedro Ramos, liga a um militante, apelando ao voto em Miguel Albuquerque. Até aqui o facto não seria, já de si, correto, mas a forma como termina a chamada é a prova de uma total pouca vergonha, impunidade e falta de ética. Pedro Ramos termina assim a chamada: “este é o meu número também, por isso pode usá-lo sempre que precisar da saúde”. Filipe Sousa.

Filipe Sousa afirma que, perante esta situação, "ficamos a perceber que a Saúde na Madeira, onde as listas de espera proliferam, é acessível e tem uma via verde particular para os militantes do PSD e para os que têm o número de telefone do secretário".

"Ficamos a saber que quem nos governa usa a saúde como coisa sua, para os seus próprios propósitos políticos e para manter um Governo podre nos seus alicerces, miserável na sua forma de actuar, e criminoso no que toca ao dever de servir todos os madeirenses e não apenas os militantes com cartão laranja e votantes no líder que interessa aos que estão alapados ao poder manter, para assim também se manterem", acusa o autarca na publicação.

Neste sentido, refere que "todos os madeirenses" não devem esquecer esta chamada telefónica "que anda a circular e que se arrisca a tornar viral".

"Eu não a vou esquecer, até porque este senhor Pedro Ramos foi o mesmo que nos acusou, por diversas vezes, de termos um programa de ajudas às pequenas cirurgias que apenas serve os amigos. Nada mais falso, mas agora se percebe que o senhor secretário da Saúde julga os outros por aquilo que ele próprio é capaz de fazer e faz", expõe o edil de Santa Cruz.

A concluir, Filipe Sousa reitera que o município vai continuar com o programa "para que ele chegue a todos", informando que esta semana foram aprovados 46 mil euros de apoio a 13 munícipes no âmbito do Programa de Apoio à Realização de Pequenas Cirurgias