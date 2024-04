"Se fosse no continente, Pedro Ramos tinha de se demitir por oferecer cunhas na saúde em troca de votos"

O Partido Trabalhista Português lamentou, esta quarta-feira, a postura do secretário da Saúde, Pedro Ramos, por alegado favorecimento aos militantes do PSD no acesso aos cuidados de saúde no SESARAM.

Em causa, os telefonemas feitos a militantes por ocasião das internas do PSD, onde supostamente Pedro Ramos se apresenta como facilitador telefónico “sempre que precisar da Saúde" em troca de votos na candidatura de Miguel Albuquerque.

Raquel Coelho diz "que se fosse no continente, o caso não passaria incólume, graças à pressão pública da comunicação social, o secretário Pedro Ramos teria de se demitir".

Para o PTP, esta é uma das muitas razões pela qual o PSD deve passar para a oposição na Madeira." Estão cheios de maus hábitos e usam os meios da Região para servir o partido", acusa Raquel Coelho.