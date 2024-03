'Uma Pausa para a Prevenção' actua no contexto laboral

A Direção Regional da Saúde (DRS), através da sua unidade operacional dedicada à intervenção nos comportamentos aditivos e dependências (UCAD), está a desenvolver um projecto de sensibilização de âmbito regional 'Uma Pausa para a Prevenção'.

"O local de trabalho tem uma grande influência na saúde dos trabalhadores, com impacto nas suas famílias, na comunidade e por isso mesmo, é um espaço privilegiado para prevenir riscos psicossociais. O ambiente de trabalho pode condicionar, em particular, os consumos de substâncias psicoativas. Existem vários fatores de risco, como os ritmos de trabalho intensos, trabalho por turnos, acesso às substâncias, entre outros, que podem causar problemas de saúde, induzindo o consumo de medicamentos, de álcool ou de outras substâncias", indica em nota à comunicação social.

No âmbito deste projecto, durante o mês de Abril, será realizada formação a 50 Profissionais, incluindo Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho, enquanto agentes de prevenção, por forma a dotá-los de competências técnicas e ferramentas para intervirem ao nível da prevenção do consumo de substâncias psicoativas nos locais de trabalho onde estão integrados.