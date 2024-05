Ciclo de Concertos CEPAM faz últimos espectáculos no Madeira Shopping

A edição de 2024 do Ciclo de Concertos CEPAM (Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira — Engenheiro Luiz Peter Claude) termina com dois concertos que se realizam no Madeira Shopping. O primeiro acontece já este sábado, pelas 11h30. O espectáculo de entrada livre será protagonizado pelo Estúdio de Ópera e Teatro Musical.

Esta sessão, que decorre na Praça Central do centro comercial, no Piso 0, terá a Classe de Canto, cujo principal foco de trabalho se prende com o envolvimento e construção do personagem no contexto cantado e interpretado, dentro dos estilos Ópera e Teatro Musical.

Já no dia 25 de Maio, à mesma hora, o espectáculo ficará a cargo do Coro do Curso Artístico Especializado do CEPAM, orientado por Zélia Gomes e Nélio Martins.

"É com grande satisfação que testemunhamos o encerramento bem-sucedido de mais uma edição, marcada por uma série de concertos que deram destaque a uma variedade de talentos, proporcionando uma experiência de lazer singular aos nossos visitantes. Este evento reforça o nosso compromisso contínuo de democratizar a cultura e enriquecer cada visita ao Centro, tornando-a memorável", refere Alberto José Pereira, director do MadeiraShopping