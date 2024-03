Lille de Paulo Fonseca vence Lens por 2-1

O Lille, orientado pelo português Paulo Fonseca, venceu hoje o Lens por 2-1, na 27.ª jornada da Liga francesa de futebol, e juntou-se ao Mónaco, que tem menos um jogo, no terceiro lugar da prova.

Depois de dois empates consecutivos, o Lille, com o jovem defesa português Tiago Santos na equipa titular, regressou às vitórias com um 'bis' do kosovar Edon Zhegrova, que marcou aos nove e 60 minutos.

Com o luso David Costa no 'onze', o Lens ainda reduziu aos 78 por Elye Wahi, mas acabou por somar a segunda derrota consecutiva, e segue na sexta posição, com 42 pontos, mais três do que o Marselha, próximo adversário do Benfica na Liga Europa, que no domingo defronta o líder Paris Saint-Germain.

A formação de Paulo Fonseca segue, à condição, na terceira posição, em igualdade pontual (46) com o Mónaco, quarto, que no sábado joga com o Metz, a 13 pontos do líder PSG, e a um do Brest, que é segundo.